04 Апреля 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

При тушении квартиры в Екатеринбурге обнаружено тело женщины. СКР проводит проверку

В Екатеринбурге при тушении пожара в одном из домов на улице Московская было обнаружено тело 51-летней хозяйки квартиры. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР по свердловской области.

По предварительным данным, в момент возгорания женщина находилась в квартире одна. Одной из причин рассматривается неосторожность при курении, в результате чего одежда рядом с погибшей начала тлеть, а после воспламенилась. Дальше последовало задымление помещения, что, по имеющейся в городском УМВД информации, привело к отравлению продуктами горения.

"Сообщение о возгорании в доме, расположенном на улице Московской поступило в отдел полиции № 8 Верх-Исетского района поздним вечером 3 апреля. После ликвидации горения при осмотре места происшествия было обнаружено тело хозяйки квартиры – гражданки, 1972 года рождения. По имеющейся информации, её смерть могла наступить от отравления продуктами горения", – уточнили в отделении по связям со СМИ УМВД России по городу Екатеринбургу.

Следователи организовали проведение проверки. Сейчас сотрудники СКР, полиции и МЧС устанавливают все обстоятельства произошедшего. Соседи утверждают, что возгорание произошло в кладовке, где была закрыта женщина. Она якобы проживала в квартире с мужчиной, с которым якобы у них часто возникали ссоры.

В свою очередь в СКР утверждают, что каких-либо телесных повреждений на теле погибшей, указывающих на криминальный характер произошедшего, установлено не было. Точную причину смерти и причину возгорания установят в ходе соответствующих экспертных исследований. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Теги: Московская, Екатеринбург, пожар, тело, СКР



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