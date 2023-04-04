Глава совета по правам человека Фадеев призвал "как можно скорее" закрыть "Википедию"

Глава совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев (в прошлом – журналист, главред издания "Эксперт") призвал "как можно скорее" закрыть в РФ "Википедию" – интернет-энциклопедию.

"Надо как можно быстрее создать ей альтернативу и закрыть "Википедию". Это идеологический, политизированный продукт", - сказал Фадеев. Он считает, что "Википедия" удобна, но в ней "много искажений" в части политики и истории. Фадеев полагает, что в этой энциклопедии "все перекошено", а власти России повлиять на это не могут.

Слова Фадеева прокомментировали в Кремле.

"В различных форматах неоднократно высказывалась точка зрения, что нам надо создавать аналог "Википедии", который содержал бы проверенную и точную информацию", - сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В конце 2022 года стало известно о еще одной попытке запустить "российский аналог "Википедии", причем произойти это должно было еще в первом квартале 2023 года. Правительство анонсировало портал "Знание". При этом в Минцифры заявили, что блокировать "Википедию" не хотят.

"Наша главная задача - иметь собственный портал ("Знание"), который базируется на основе проверенных и актуализированных материалов Большой Российской энциклопедии. Планируется, что ресурс будет запущен в начале года, и на него мы и рекомендуем ссылаться. Википедия по-прежнему доступна, но мы будем просить [поисковики], чтобы при поиске портал "Знание" был выше [в выдаче] "Википедии", - сказал глава Минцифры Максут Шадаев, выступая в Госдуме.

Он добавил, что на портале "Знание" уже есть 100 тыс. статей. Для сравнения: в русскоязычной "Википедии" есть более 1,8 млн статей.

РБК отмечает, что тестовая версия портала "Знания" уже доступна. В отличие от "Википедии", для написания статей на портале нужно заполнить анкету, указав полное ФИО, звание, должность, область научных интересов и так далее.

В Госдуме считают, что "Википедия" – "вражеский ресурс". Так, депутат от "Единой России" Антон Горелкин недавно намекал на скорую блокировку "Википедии" и предлагал вместо нее использовать ресурс "Руниверсалис". Он не сообщил, сколько на этом портале статей и какое количество уникальных посетителей.