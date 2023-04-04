Глава совета по правам человека Фадеев призвал "как можно скорее" закрыть "Википедию"

04 Апреля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ЧВК "Вагнер" контролирует территорию АЗОМа

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
Фото: Общественная палата РФ

Глава совета по правам человека Фадеев призвал "как можно скорее" закрыть "Википедию"

Глава совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев (в прошлом – журналист, главред издания "Эксперт") призвал "как можно скорее" закрыть в РФ "Википедию" – интернет-энциклопедию.
Читайте также:

"Надо как можно быстрее создать ей альтернативу и закрыть "Википедию". Это идеологический, политизированный продукт", - сказал Фадеев. Он считает, что "Википедия" удобна, но в ней "много искажений" в части политики и истории. Фадеев полагает, что в этой энциклопедии "все перекошено", а власти России повлиять на это не могут.

Слова Фадеева прокомментировали в Кремле.

"В различных форматах неоднократно высказывалась точка зрения, что нам надо создавать аналог "Википедии", который содержал бы проверенную и точную информацию", - сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В конце 2022 года стало известно о еще одной попытке запустить "российский аналог "Википедии", причем произойти это должно было еще в первом квартале 2023 года. Правительство анонсировало портал "Знание". При этом в Минцифры заявили, что блокировать "Википедию" не хотят.

"Наша главная задача - иметь собственный портал ("Знание"), который базируется на основе проверенных и актуализированных материалов Большой Российской энциклопедии. Планируется, что ресурс будет запущен в начале года, и на него мы и рекомендуем ссылаться. Википедия по-прежнему доступна, но мы будем просить [поисковики], чтобы при поиске портал "Знание" был выше [в выдаче] "Википедии", - сказал глава Минцифры Максут Шадаев, выступая в Госдуме.

Он добавил, что на портале "Знание" уже есть 100 тыс. статей. Для сравнения: в русскоязычной "Википедии" есть более 1,8 млн статей.

РБК отмечает, что тестовая версия портала "Знания" уже доступна. В отличие от "Википедии", для написания статей на портале нужно заполнить анкету, указав полное ФИО, звание, должность, область научных интересов и так далее.

В Госдуме считают, что "Википедия" – "вражеский ресурс". Так, депутат от "Единой России" Антон Горелкин недавно намекал на скорую блокировку "Википедии" и предлагал вместо нее использовать ресурс "Руниверсалис". Он не сообщил, сколько на этом портале статей и какое количество уникальных посетителей.

Теги: валерий фадеев, википедия, блокировка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети