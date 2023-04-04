04 Апреля 2023
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Фото:orthodoxy.org.ua

Предстоятель Чехословацкой Церкви поддержал УПЦ

Предстоятель Православной Церкви Чешских земель и Словакии архиепископ Пряшевский Ростислав поддержал УПЦ и ее предстоятеля митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.

Он отметил, что преследование УПЦ "продолжается уже несколько десятилетий и имеет целью заменить каноническую Церковь раскольническими структурами", и оно значительно усилилось после начала военного конфликта, а в последнее время похоже на попытки ликвидации.

Против Церкви развязана "кампания ненависти" с требованием оставить Киево-Печерскую лавру.

"Современную Голгофу УПЦ - преследование ее духовенства и издевательство над верующими – не забудет ни Бог, ни история", - подчеркнул чехословацкий предстоятель.

Ранее УПЦ открыто поддержала Сербская Церковь. Другие поместные церкви пока молчат. Фанар и раскольников поддерживают "греческие" церкви: Александрийская, Элладская, Кипрская, - тоже ушедшие в раскол. Хотя среди двух последних некоторые иерархи были против действия своего руководства и поддерживают каноническую Церковь.

Теги: церковь, украина, УПЦ



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