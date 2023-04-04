В Югре задержали подозреваемого в тройном убийстве, совершенном более 23 лет назад

04 Апреля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ЧВК "Вагнер" контролирует территорию АЗОМа

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: spb.kp.ru/Артем Килькин

В Югре задержали подозреваемого в тройном убийстве, совершенном более 23 лет назад

В Югре задержали мужчину, подозреваемого в убийстве трех человек, совершенном более 23 лет назад в Нижегородской области, сообщили в пресс-службе ГУ СКР по Нижегородской области.

Преступление было совершено в 20 августа 1999 года. По версии следствия, пьяный подозреваемый 1976 года рождения пришел в частный лесопильный цех, расположенный в деревне Беласовка, и ударил ножом хозяина цеха, а потом его брата, который поспешил на помощь родственнику. Затем убийца вошел в дом потерпевших и напал на гостившего у братьев мужчину. Все трое скончались в тот же день от полученных ран.

Преступник сбежал и был объявлен в федеральный розыск. Долгое время его не могли найти. Следователи провели огромный объем работы по восстановлению событий 20-летней давности. Было установлено, что подозреваемый мог находиться в Югре.

Нижегородские следователи прибыли в Когалым вместе с сотрудниками полиции Нижегородской области и установили, что фигурант скрывался от органов предварительного следствия, имея документы, выданные на вымышленные фамилию, имя и отчество и даже другой год рождения. Заключением молекулярно-генетической экспертизы было установлено, что обвиняемый и гражданин, проживающих более 22 лет в ХМАО, является одним лицом.

В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Обвиняемый не указал мотив совершенного им особо тяжкого преступления.

В ближайшее время обвиняемый будет этапирован в Нижегородскую область и проведение следственных действий с ним будет продолжено.

Теги: убийство, федеральный розыск



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети