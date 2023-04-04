В Югре задержали подозреваемого в тройном убийстве, совершенном более 23 лет назад

В Югре задержали мужчину, подозреваемого в убийстве трех человек, совершенном более 23 лет назад в Нижегородской области, сообщили в пресс-службе ГУ СКР по Нижегородской области.

Преступление было совершено в 20 августа 1999 года. По версии следствия, пьяный подозреваемый 1976 года рождения пришел в частный лесопильный цех, расположенный в деревне Беласовка, и ударил ножом хозяина цеха, а потом его брата, который поспешил на помощь родственнику. Затем убийца вошел в дом потерпевших и напал на гостившего у братьев мужчину. Все трое скончались в тот же день от полученных ран.

Преступник сбежал и был объявлен в федеральный розыск. Долгое время его не могли найти. Следователи провели огромный объем работы по восстановлению событий 20-летней давности. Было установлено, что подозреваемый мог находиться в Югре.

Нижегородские следователи прибыли в Когалым вместе с сотрудниками полиции Нижегородской области и установили, что фигурант скрывался от органов предварительного следствия, имея документы, выданные на вымышленные фамилию, имя и отчество и даже другой год рождения. Заключением молекулярно-генетической экспертизы было установлено, что обвиняемый и гражданин, проживающих более 22 лет в ХМАО, является одним лицом.

В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Обвиняемый не указал мотив совершенного им особо тяжкого преступления.

В ближайшее время обвиняемый будет этапирован в Нижегородскую область и проведение следственных действий с ним будет продолжено.