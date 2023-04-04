Шойгу оценил влияние электронной базы данных срочников на весенний призыв

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, выступая на тематическом селекторном совещании с руководящим составом армии, сообщил о том, что призывная кампания проходит в плановом порядке. Завершилась, по словам министра, первоначальная постановка граждан на воинский учет, проводившаяся с 1 января этого года. В военкоматы прибыло более 706,2 тыс. человек.

"В этом году впервые сведения о призывниках поступают в электронном виде. Это ускорило обмен информацией комиссариатов с органами исполнительной власти, позволило оперативно актуализировать электронные базы данных и обеспечить высокую эффективность призыва граждан на военную службу", - сказал Шойгу, его цитирует Минобороны.

Удалось уменьшить проявления бюрократизма и волокиты, отказаться от ненужных процедур. Призыв в стране обеспечивают более 2,7 тыс. призывных комиссий. В соответствии с указом президента, в войска будет направлено 147 тыс. человек.

"Сведения о новобранцах направляются в воинские части в электронной форме, благодаря чему они оперативно зачисляются в списки и становятся на все виды довольствия", - сказал Шойгу.