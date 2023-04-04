04 Апреля 2023
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Экономика В России
Фото: EADaily

В ближайшие полтора года не ожидается изменений платежей по ЖКХ – Путин

Владимир Путин заявил рабочим завода "Тулажелдормаш", что "в ближайшие полтора года не ожидается изменений платежей по ЖКХ". Также он сообщил, что программа переселения из ветхого жилья будет продолжаться, и согласился, что "проблемы в сфере ЖКХ копились десятилетиями".

Стоит отметить, что и без обещаний Путина – просто по закону – тарифы ЖКХ законодательно не должны повышаться в ближайшие полтора года, поскольку в 2022 году власти проиндексировали их дважды, хотя закон предусматривает однократную ежегодную индексацию.

Теги: жкх, тарифы, владимир путин, рост цен



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