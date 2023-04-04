04 Апреля 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Новая индустриализация оказывается не под силу РФ даже при неограниченных финансовых ресурсах

Россия в 2014 году объявила об импортозамещении, а в 2022 году – о грядущем обретении технологического суверенитета, однако при неограниченных финансовых ресурсах дело с места не двигается. Депутат Госдумы Оксана Дмитриева отмечает, что с финансовыми ресурсами в РФ сложилась уникальная ситуация, какой при проведении индустриализации не было ни в Российской империи, ни в СССР, но эти ресурсы утекают не туда. Огромный отток средств идет в "виртуальный" банковский сектор, у Сбера прибыль полтриллиона рублей, из которых половина пойдет в бюджет, а половина просто на дивиденды акционерам.

"Это показывает совершенно немыслимый финансовый ресурс, который не используется", – заявила она на Московском экономическом форуме.

Источников для новой индустриализации достаточно за счет перераспределения через бюджет, основной источник – сырьевой экспорт. Должно происходить снижение нормы прибыли по всей экономике, нужны прямые бюджетные доплаты по всей цепочке подготовки инженеров, прямые бюджетные доплаты всем занятым в промышленности, программы обеспечения долгосрочного спроса, полагает Оксана Дмитриева.

Главная проблема, тормозящая индустриализацию сейчас, в отличие от царской и советской эпох, это дефицит кадров.

"Огромные проблемы с подготовкой инженерно-технический работников (ИТР), даже больше, чем с рабочими, если рабочих можно подготовить за полгода-год, то ИТР требует куда более длительного времени, при этом у нас разрушены до основания инженерные школы. Основная проблема будет здесь. Инженеров выпускаем меньше, чем экономистов и юристов. О какой вообще индустриализации можно говорить?" – сказала она.

Ранее главный экономист ВЭБа Андрей Клепач заявил на МЭФ, что России в нынешнем экономическом сражении потребуется увеличение объемов производства во многих отраслях.

Теги: Оксана Дмитриева, Московский экономический форум, индустриализация



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