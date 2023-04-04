Россия передала Белоруссии комплексы "Искандер", рассчитанные на ядерные ракеты

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, выступая на тематическом селекторном совещании с руководящим составом армии, сообщил о передаче Белоруссии оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".

"Он может использовать ракеты, как в обычном, так и в ядерном исполнении", - цитирует Минобороны Шойгу.

С 3 апреля на одном из российских полигонов начато обучение белорусских расчетов порядку его применения для защиты Союзного государства. Часть белорусских самолетов штурмовой авиации получили способность наносить удары по объектам противника средствами поражения в ядерном оснащении.