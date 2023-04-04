04 Апреля 2023
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Политика Украина
Фото: телеграм-канал Юрия Подоляки

Подоляку вызвали в СБУ

Обозреватель Юрий Подоляка вызван в СБУ. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

СБУ обвиняет его в "подрывной деятельности против Украины". В частности, ему вменяются подозрения по статьям "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти"; "Распространение материалов с призывами к изменению границ территории и нарушению порядка, установленного Конституцией Украины"; "Государственная измена, совершенная в условиях военного положения" и т.п.

При этом блогер назвал две уважительные причины, почему он не может явиться. Первая - между Винницей, куда его вызывают, и местом его проживания, проходит линия фронта, что, согласно п.3 повестки, является уважительной причиной. Вторая причина - длительное отсутствие по месту проживания в Сумах.

"Как только линия фронта уйдет на запад от Винницы, я постараюсь к вами прийти в гости. Только очень прошу вас, не разбегайтесь", - сказал Подоляка.

Теги: украина, сбу, Юрий Подоляка



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