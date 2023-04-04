В Челябинской области водитель ГАЗели сбил ребенка на самокате

В Чебаркуле Челябинской области водитель ГАЗели сбил трехлетнего ребенка на самокате. Мальчика госпитализировали в больницу с травмой головы.

Как сообщили Накануне.RU в региональном УГИБДД, инцидент произошел вечером 3 апреля на улице 9 Мая. Водитель на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на ребенка, который пересекал проезжую часть на самокате на разрешающий сигнал светофора.

Водитель рассказал, что не заметил пешехода справа, так как отвлекся на других пешеходов, пересекавших проезжую часть с другой стороны на роликах, и объехавших его слева, а не по пешеходному переходу. Водитель продолжил движение, но его остановили очевидцы.

На водителя составили административный протокол за оставление места ДТП. Известно, что водитель получил права полгода назад и за это время трижды привлекался за нарушения ПДД.

Также сотрудники полиции оценят поведение матери ребенка, которая не приняла мер к правильному переходу пешеходного перехода.