04 Апреля 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.ru

Глава СВР оценил выдачу МУС ордера на арест Путина

Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин назвал позорным решением выдачу ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест президента России Владимира Путина.

"Это, конечно, позорное решение со стороны так называемого карманного правосудия в руках Запада. Это решение, на мой взгляд, превратило Международный уголовный суд, который и без того имел очень низкий авторитет, в настоящую пропагандистскую помойку", - приводит тАСС слова Нарышкина, сказанные в Минске.

Ранее стало известно, что МУС выдал ордер на арест Путина, и решение суда должны выполнять все страны, признающие его юрисдикцию. В Армении, которая собирается признать юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС) ради разрешения ситуации вокруг Нагорного Карабаха, не будут арестовывать Владимира Путина, если он приедет в эту страну.

Теги: Сергей Нарышкин, СВР, МУС



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