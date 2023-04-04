Цены растут, а зарплаты – не очень – Путин

Цены растут, а зарплаты – не очень, констатировал президент России во время встречи с рабочими завода "Тулажелдормаш".

"Вопрос самый ключевой, на самом деле, для всей страны. Для любого человека это самый ключевой вопрос – благосостояние, уровень дохода. И решение этой задачи является ключевой для государства. Задачей номер один! Чтобы доходы российских семей соответствовали современным требованиям и были бы достойными", - заявил Владимир Путин.

"У нас чуть-чуть по стране, может быть для кого-то незаметно, начали расти заработные платы. Но в этом году ожидаем изменения в лучшую сторону", - добавил глава государства.