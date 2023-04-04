Комитет Госдумы поддержал законопроекты об упрощении признания гибели или пропажи военнослужащих

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал законопроекты о том, чтобы упростить порядок признания военнослужащих погибшими или без вести пропавшими. Их рекомендуется принять в первом чтении.

Законопроекты были внесены в Госдуму 14 марта. Они разработаны в целях обеспечения защиты прав и законных интересов членов семей военнослужащих, более оперативного оформления документов, необходимых для получения мер социальной поддержки и т.п.

В настоящее время без вести пропавшими считают тех, о ком нет сведений больше года, а чтобы суд признал военного погибшим, необходимо ждать два года с момента окончания боевых действий. Согласно одному из проектов, документ о смерти (справка о смерти) будет выдаваться в специальном порядке, который будет установлен Правительством РФ. Предполагается, что в случае гибели это будет заявление командира, который обязан заявить об этом в ЗАГС или МФЦ.

Если же в течение шести месяцев в месте жительства военнослужащего нет никаких сведений о месте его пребывания, в том числе такие сведения не предоставлены командиром части или иным уполномоченным должностным лицом, то военнослужащий может быть признан безвестно отсутствующим. Для упрощения этой процедуры Правительство РФ должно утвердить форму, а также порядок и сроки выдачи документа (справки), содержащего сведения об обстоятельствах исчезновения военнослужащего.

Положения законопроектов касаются отношений, возникших с 24 февраля 2022 года, если к моменту вступления в силу нового порядка производство по делу о признании военного безвестно отсутствующим или умершим еще не было завершено.

Законопроекты должны быть рассмотрены Госдумой сегодня.