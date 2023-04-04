04 Апреля 2023
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Спорт Свердловская область
Фото: Накануне.RU

ХК "Автомобилист" продлил контракт с канадским защитником Джесси Блэкером

Канадский защитник Джесси Блэкер продолжит выступать в екатеринбургском ХК "Автомобилист".
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского клуба, с хоккеистом заключен новый контракт. Срок действия соглашения с Джесси рассчитан до 30 апреля 2025 года.

Напомним, что Блэкер, также имеющий гражданство Казахстана и не считающийся легионером в КХЛ, перебрался в "Автомобилист" летом 2021 года. Всего за клуб из Екатеринбурга игрок провел 100 матчей в Лиге, включая Кубок Гагарина, в которых набрал 36 (9+27) баллов за результативность при показателе полезности "+11".

В минувшем сезоне Джесси Блэкер стал вторым игроком команды по среднему количеству времени за матч, проведенному на площадке (21:01), вторым среди защитников по силовым приемам (61) и пятым среди всех игроков по блокшотам (64). В уральском клубе пожелали хоккеисту успешной подготовки к новому сезону и надежной игры за свою команду.

Напомним, в марте, сразу после вылета из Кубка Гагарина, "Автомобилист" продлил контракт с главным тренером Николаем Заварухиным.

Теги: Блэкер, контракт, защитник, Автомобилист



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