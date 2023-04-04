В Ростовской области россиянина осудили за госизмену и шпионаж

Россиянина Евгения Никифорова осудили за госизмену и шпионаж. Ростовский областной суд приговорил его к шести с половиной годам колонии строгого режима за попытку перейти границу и участвовать в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам Никифорова, он не будет обжаловать приговор, пишет ТАСС.

Ранее управление ФСБ по Ростовской области сообщало, что при задержании Никифорова были изъяты подписанные им анкета и заявление на заключение контракта с ВСУ, костюм "горка Таслан", мобильные телефоны, использовавшиеся для связи с абонентами на территории Украины.