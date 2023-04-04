Ракова и Зуев признали вину по всем эпизодам мошенничества в особо крупном размере

Бывшая замминистра просвещения России Марина Ракова и экс-ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев в Никулинском суде Москвы признали себя виновными по всем эпизодам дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Суд получил признательные показания Раковой по четырем эпизодам. Статья, по которой ее судят, предусматривает до 10 лет лишения свободы, но экс-чиновница и другие фигуранты дела пошли на сделку со следствием, так что можно ожидать, что обвинение не будет требовать максимальное наказание.

Всего по делу проходят 97 свидетелей, со следующего заседания суда начнется допрос свидетелей защиты.

Ранее стало известно, что фигуранты согласились сотрудничать со следствием, признали вину и готовы возместить ущерб (более 65 млн руб.). По этой же причине следствие и суд пошли на смягчение меры пресечения фигурантам. Так, Ракову выпустили из СИЗО, она ограничена в действиях. Это не помешало ей устроиться на работу в Агентство стратегических инициатив.