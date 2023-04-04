04 Апреля 2023
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Урайцев возмутил бюджет на "ямочный ремонт"

В Урае жители города жалуются на ямы на дорогах.

Недовольство горожан вызывает тот факт, что этим летом "ямочный ремонт" будет проведен всего на 300 кв. м. дорог, и 200 км - в промзоне. Сумма ремонта составит всего 590 тыс. руб. В группе "Подслушано Урай" жители сравнивают свой город с Сургутом, где запланировано 14 тыс. кв м. ямочного ремонта.

"Почему на пиар администрации города и лично мэра тратится в несколько раз больше, чем на нужный ямочный ремонт?" - возмущается автор поста.

Накануне.RU пока не удалось получить оперативный комментарий от властей города по ремонту дорог.

Теги: дороги, ямочный ремонт



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