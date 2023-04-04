На Урале открылись бесплатные курсы по тушению ландшафтных пожаров

"Добровольцы быстрого реагирования" решили открыть на Урале бесплатные курсы по тушению ландшафтных пожаров. Первый вебинар с огнеборцами запланирован на 8 апреля: эксперты расскажут о причинах возникновения пожаров, технике безопасности и тактике тушения. Помимо теории, занятия предусматривают и практическую часть в полевых условиях.

"Для курса мы пригласили опытных преподавателей и инструкторов-добровольцев противопожарного отдела Гринпис с многолетним стажем работы по всей стране. В рамках онлайн-лекций - вебинаров вы сможете не только узнать новое, освежить старое и структурировать привычное, но и задать вопросы, которые давно не давали вам покоя", - сообщают "Добровольцы".

Двухчасовые вебинары будут проходить дважды в неделю - в среду в 19.30 и в субботу в 11.00. При этом практика будет занимать весь день, потому будет проходить в выходные. Теоретическая часть займет шесть занятий, практическая - пройдет 29-30 апреля. К последней, предупреждают огнеборцы, могут присоединиться только те, кто прошел вебинары - количество участников будет ограничено. Онлайн-уроки может посмотреть любой желающий.

Подробнее ознакомиться с расписанием и темами вебинаров можно здесь. Помимо этого, для участия также нужно заполнить анкету.

Напомним, в прошлом году на территории Свердловской области было зафиксировано около 500 природных пожаров, которые уничтожили 12,6 тыс. га.