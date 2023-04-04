В Челябинской области сотрудника больницы оштрафовали за выброшенные на свалку флюорографии

В Челябинской области сотрудника больницы оштрафовали на 40 тысяч рублей за свалку флюорографий в лесу.

Около поселка Коркодино на свалке обнаружили коробку со справками о результатах флюорографического обследования граждан за 2020 год. На справках были указаны ФИО граждан, даты рождения, места их работы, адреса проживания, дата и время прохождения флюорографии, заключение врача, а также печать медицинского учреждения.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, в ходе проверки было установлено, что документы вывезли на свалку во время ремонта больницы.

Сотрудника больницы оштрафовали за разглашение информации с ограниченным доступом. С работниками учреждения провели организационные мероприятия, им указали на недопустимость нарушений закона о персональных данных в дальнейшей работе.