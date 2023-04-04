Первая переименованная Zara откроется в апреле в ТЦ "Авиапарк"

Первые переименованные магазины сети Zara откроются в Москве и регионах в апреле, передает ТАСС со ссылкой на директора отдела исследований рынка компании CORE.XP Василия Григорьева. Первым откроется магазин в столичном торговом центре "Авиапарк". Новое название торговой сети – Maag.

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В декабре прошлого года в CORE.XP сообщали, что бывшие магазины Zara откроются под новым названием в период с марта по сентябрь 2023 года. Сначала будут открываться магазины в столицах, ближе к осени – в других городах. Ожидается, что под новым брендом ритейлер будет обновлять коллекции несколько раз в сезон.

Ранее стало известно, что испанский ритейлер Inditex, которому принадлежит Zara, заключит сделку с ливанским партнером Daher group о продаже своего российского бизнеса. Условия сделки предполагают сохранение значительного числа рабочих мест и большинства договоров аренды. Также у Daher group есть возможность потенциального сотрудничества с Inditex через соглашение о франчайзинге в случае возвращения испанской компании на российский рынок в будущем.