Илон Маск сменил логотип Twitter: заменил птичку на собаку

Илон Маск изменил логотип социальной сети Twitter. Голубая птичка была заменена на пса Доге ("Doge") породы сиба-ину – известного персонажа мемов и символа криптовалюты Dogecoin.

Когда пользователи обнаружили обновление, Маск еще не дал пояснений, поэтому многие подумали, что это первоапрельская запоздалая шутка. Но позже глава компании прокомментировал изменение логотипа.

Илон Маск опубликовал скриншот переписки с одним из пользователей сети, в котором тот предлагал Маску купить Twitter и заменить птичку на Доге. Маск подписал этот скриншот фразой "Как и обещал".

В мобильном приложении Twitter изменений при этом не произошло.

Смена логотипа произошла через несколько дней после того, как Маск обратился в суд США с ходатайством об отклонении иска, поданного против него инвесторами Dogecoin. Они требуют с Маска $258 млрд и обвиняют его в создании финансовой пирамиды.

Между тем, после смены логотипа цена Dogecoin подскочила почти на 25%.