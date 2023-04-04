04 Апреля 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Андрей Клепач: В экономическом сражении потребуется увеличение объемов производства во многих отраслях  

Выиграть экономическую войну при доле машиностроения в ВВП на уровне 3% будет крайне непросто, заявил на Московском экономическом форуме главный экономист ВЭБа, бывший замглавы МЭР Андрей Клепач. Как передает корреспондент Накануне.RU, эта доля, по его словам, должна быть в разы выше.

В целом же РФ находится в сражении, где наш промышленный потенциал в десятки раз меньше, чем у противников, да и расходы на науку в России несопоставимы с тем, что тратят другие страны, считает Клепач. Одна из ключевых проблем – не просто необходимость увеличения промышленной занятости, но ставка на развитие наукоемких производств.

"Нужны нетрадиционные решения. Если сохранить те правила, по которым мы живем, то рывка сделать не удастся. Я бы говорил даже не о реиндустриализации, а о том, чтобы экономика приобрела новый облик, наукоемкий", – сказал он.

Во многих отраслях стоит задача существенного увеличения объемов производства, подчеркнул он. Так, считается, что в России отечественное производство станков составляет 20%, но оснастка практически вся импортная, признал Клепач. В авиации же большой проблемой является увеличить производство на одном из ключевых заводов с двух лайнеров в год до 12.

"В России зависимость не только от конечной продукции, но и от комплектующих. Ключевая проблема – это кадры. У нас численность занятых в промышленности сокращалась последние годы, количество исследователей тоже, и когда стоит задача нарастить выпуск продукции, в том числе оборонной, то если раньше мы делали на казанском самолете два самолета, то сейчас по нашим планам надо делать 12, потом 20, при этом потребуется как минимум 3,5 тысяч рабочих и инженеров, но их неоткуда взять. Поэтому если спрашивать каждого директора [завода], то главная проблема – это кадры. Хотя и царское, и советское время показывало, что за полтора-два года это решаемая проблема", – отметил он.

Московский экономический форум позиционирует себя как анти-Гайдаровский. Примечательно, что действующие министры кабмина не почтили форум своим вниманием.

Теги: Московский экономический форум, Андрей Клепач, экономика



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