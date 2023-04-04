04 Апреля 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Южноуральцев подозревают в организации ОПГ и мошенничестве на 60 млн рублей

В Челябинской области 15 местным жителям предъявлено обвинение в организации преступного сообщества и мошенничестве в сфере недвижимости с ущербом в 60 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МВД РФ.

По версии следствия, обвиняемые реализовывали два вида мошеннических схем. незаконно присваивали квартиры умерших людей, которые не имели прямых наследников, подделывая документы. Кроме того, они искали граждан, которые ведут асоциальный образ жизни и имеют крупные задолженности за коммунальные услуги. Они уговаривали их продать недвижимость и переселиться в более дешевое жилье. Деньги они присваивали, а потерпевшие оказывались в арендованных на короткий срок комнатах общежитий. Через непродолжительное время они оказывались бездомными.

По предварительным данным, они совершили не менее 20 эпизодов преступлений с ущербом порядка 60 млн рублей.

Среди задержанных оказался профессиональный риелтор.

Теги: мошенничество, ОПГ,



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