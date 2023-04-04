В Москве поставят памятник Жириновскому

На Новодевичьем кладбище 6 апреля откроют памятник Владимиру Жириновскому. Церемония состоится в первую годовщину смерти политика.

Создатель монумента – народный художник РФ, академик Российской академии художеств Андрей Ковальчук. По его словам, Жириновский будет изображен в полный рост, пишет РИА Новости. Памятник сделан из бронзы, потому что это один из самых стойких и благородных материалов для памятника, кроме того, он позволяет достаточно точно передать главные черты лица, что особенно важно, отмечает Ковальчук, в случае с Жириновским. Общая высота памятника – 2,75 м. Постамент – из двух видов гранита.

"Дымовский коричнево-чёрный и зеленоватый Балтик Грин – мне кажется интересным сочетание этих цветов. На основание нанесена одна из самых известных цитат Жириновского, фактически, его политическое завещание. Точнее описать не могу. Памятник будет открыт для общего обозрения лишь после всех официальных церемоний 6 апреля в годовщину со дня смерти", - сказал Ковальчук.

Скульптура, говорят в ЛДПР, будет установлена у могилы политика на Новодевичьем кладбище в Москве. Изваяние представляет собой фигуру Владимира Жириновского в полный рост, на гранитном основании надпись – его собственная цитата, которая до официального открытия держится в секрете.

Напомним, Жириновский умер 6 апреля 2022 г. Похоронили его 8 апреля 2022 г. на Новодевьчьем кладбище. На церемонии присутствовало немного гостей. В частности, на похоронах были спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер палаты Сергей Неверов, члены высшего совета ЛДПР – депутаты от думской фракции либерал-демократов, родные и близкие лидера партии. Солдаты почётного караула под звуки военного оркестра несли гроб, после он был установлен на специальном постаменте в чёрном шатре. Жириновский имел звание полковника запаса и был похоронен с воинскими почестями, включая оружейные залпы. Гражданскую панихиду продлили на час из-за большого числа желающих проститься с политиков.