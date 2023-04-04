В Карпинске детей искусала стая бездомных собак

В Карпинске на двоих подростков напала стая бездомных собак. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Свердловской области.

По предварительным данным, несколько собак искусали школьников. Оба были доставлены в больницу с укусами предплечья и голени для оказания им необходимой помощи. По данному факту следственным отделом организовано проведение процессуальной проверки.

На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе и то, в должной ли мере ответственные должностные лица осуществляли мероприятия по предотвращению нападений безнадзорных животных на граждан. Проводятся и экспертные исследования, направленные на определение степени тяжести вреда, причиненного подросткам. По итогам проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение.

Напомним, в феврале в Полевском во время экскурсии в питомнике собака укусила 5-летнюю девочку. Инцидент привел к уголовному делу.