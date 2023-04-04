04 Апреля 2023
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Экономика Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Ситуация в экономике Тюменской области устойчива

Ситуация в экономике Тюменской области устойчива. Такую оценку экономике Тюменской области дал глава региона Александр Моор в своем telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

Губернатор отметил, что несмотря на беспрецедентное экономическое, санкционное давление на нашу страну, в Тюменской области региональный индекс промышленного производства вернулся в так называемую "зеленую зону".

По предварительным данным, за первые два месяца 2023 года этот важный показатель вырос на 2,9% к уровню января-февраля 2022 года. По традиции, наибольший рост зафиксирован в обрабатывающих отраслях – 6,8%. В 2,7 раза увеличилось производство компьютеров, электронных и оптических изделий, более чем на 80% машин и оборудования, лекарств – на 44,5%.

"За каждой из этих цифр – труд земляков. Спасибо каждому за вклад в общее дело. Правительство региона и дальше продолжит поддержку региональной промышленности", - подчеркнул губернатор Александр Моор.

Напомним, в прошлом году господдержка развития промышленности и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в Тюменской области составила более 2 млрд руб. Свыше 4 000 компаний воспользовались помощью.

Теги: индекс промпроизводства, александр моор, поддержка промышленности



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