04 Апреля 2023
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Происшествия Свердловская область В России Москва
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге судят москвича, задержанного с наркотиками и выдавшего себя за силовика

В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело о незаконном обороте крупной партии наркотиков. Владелец "товара" пытался выдать себя за силовика и журналиста.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказался житель Москвы 1980 года рождения. По версии следствия, в декабре 2022 года в ходе переписки в интернете он вступил в сговор с неизвестным. Роль москвича заключалась в получении через мессенджер координат мест крупных партий наркотиков, их извлечении и расфасовке на более мелкие партии. Затем "закладки" должны были помещаться в специально оборудованные тайники в Екатеринбурге.

Прибыв из столицы России в столицу Урала, злоумышленник достал из указанного ему тайника около 2 кг наркотических средств. Но нафасовать он ничего не успел, так как буквально в тот же день был задержан полицейскими.

Как отметили в прокуратуре, перед задержанием преступник пытался усыпить бдительность силовиков, представившись им "действующим сотрудником правоохранительных органов". Также он предъявил подложное удостоверение журналиста информационного агентства, якобы имеющего отношение к государству.

Сейчас расследование завершено. Уголовное дело направлено в Верх-Исетский районный суд уральской столицы.

Как сообщало Накануне.RU, недавно на "Авито" появилось любопытное объявление. Некто из Екатеринбурга продавал "статус журналиста", якобы позволяющий покупателю стать VIP-персоной, для которого будут "открыты все двери". Однако лучше не доверять подобным объявлениям, так как последствия таких "сделок" непредсказуемы.

Теги: наркотики, суд, Москва, Екатеринбург



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