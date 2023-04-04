В Челябинске на ремонт проспекта Ленина выделили 135 млн рублей

В Челябинске ищут подрядчика для ремонта трех участков проспекта Ленина за 134,9 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

Подрядчик должен будет отремонтировать участок проспекта Ленина от улицы Героев Танкограда до Цвиллинга, и два перекрестка на пересечении Ленина с улицей Володарского и Энгельса. Выполнить работы нужно до 20 августа.

Заявки от подрядчиков будут принимать до 11 апреля, итоги подведут 13 апреля.