04 Апреля 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: vk.com/inc_nt / Инцидент Нижний Тагил

Подростку из Нижнего Тагила оторвало ногу при попытке сбежать из дома

Школьница из Нижнего Тагила при попытке сбежать из дома сорвалась с пятого этажа и сильно травмировалось. Подростку оторвало ногу при ударе об землю, рассказал Накануне.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Побег из дома с помощью простыней в Нижнем Тагиле(2023)|Фото: vk.com/inc_nt / Инцидент Нижний Тагил

Инцидент произошел 3 апреля около 17.30 в доме №32 по улице Первомайская. По словам Горелых, предварительно известно, что школьницу не пускали на улицу, из-за чего та решила как в фильмах соорудить веревку из простыней и вылезти по ней через окно пятого этажа. Однако девушка не рассчитала свои силы и сорвалась. В этот момент мама школьницы находилась в соседней комнате и только после произошедшего обнаружила попытку дочери сбежать.

Сейчас подросток находится в больнице в тяжелом состоянии: за ее жизнь борются врачи. Полиция проводит проверку. Обстоятельства трагедии выясняют полицейские из тагильского подразделения по делам несовершеннолетних.

Теги: подросток, школьница, простыни, нога, Нижний Тагил



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