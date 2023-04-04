В небе над Самарой самолет "Победы" столкнулся с птицей

На подлете к Самаре самолет "Победы" столкнулся с птицей.

По предварительным данным, 3 апреля во время посадки самолета Boеing-738 авиакомпании "Победа", прилетевшего из Санкт-Петербурга, на высоте в 1,5 км столкнулся с птицей. Это произошло вне зоны ответственности аэропорта "Курумоч".

В 21.30 (по самарскому времени) самолет благополучную приземлился в аэропорту Самары. На борту находилось 190 пассажиров. Пострадавших нет. Производится оценка технического состояния судна. Прокуратура и Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР начали проверку ситуации.