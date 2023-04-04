"Атомстройкомплекс" попросил придумать новые форматы для раздельного сбора мусора

В Уральском федеральном университете в Екатеринбурге силами Уральского гуманитарного института организовали и провели Хакатон "Гуманитарная инициатива-2023". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс".

На протяжении трех дней студенты разрабатывали свои идеи для заданий, которые им выдали представители работодателей, и оформляли их в презентации. "Атомстройкомплекс" в этом году предложил участникам подумать на тему раздельного сбора мусора и предложить универсальный вариант контейнерной площадки. Студентам акцентировали внимание на высокой стоимости существующих решений и предложили найти эффективные и рациональные идеи, а не только красивые.

"Наши проекты непрерывно совершенствуются: меняется архитектура, функциональное наполнение жилых комплексов, применяются новые инженерные решения, повсеместно внедряются цифровые технологии. Вопрос сбора и переработки отходов тоже ждут преобразования. Наша компания активно внедряет технологии раздельного сбора мусора – к примеру, в комплексе "Огни Екатеринбурга" мы тестируем систему умной сортировки мусора для дальнейшей переработки. Мы открыты к инициативам молодого поколения и всегда внимательно изучаем их новые, свежие идеи", - заявил креативный директор компании "Атомстройкомплекс" Никита Харисов.

Он отметил, что многие кейсы, представленные командами в этом году, оказались на высоком уровне. Харисов не исключил, что некоторые идеи могут быть взяты застройщиком в работу.

Хакатон – это интеллектуальная площадка УрФУ для поиска новых решений. В этом проекте "Атомстройкомплекс" принимает участие второй год, однако сотрудничество с профильными учебными заведениями Екатеринбурга застройщик ведет на протяжении многих лет. Студенты строительных специальностей высших и средне-специальных учебных заведений регулярно посещают строительные объекты и производственные предприятия компании с экскурсиями, приходят на практику.

В прошлом году "Атомстройкомплекс" стал ключевым участником строительного образовательного кластера в рамках федерального проекта "Профессионалитет", который подразумевает подготовку квалифицированных кадров под запрос работодателя.