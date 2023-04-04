В Воронеже мужчина упал с 19 этажа на машину и выжил

В Воронеже 40-летний мужчина выпал с 19 этажа на припаркованный у жилого дома автомобиль и выжил.

ЧП произошло на улице Колесниченко. Известно, что пострадавший был в состоянии алкогольного опьянения. Telegram-канал Shot сообщает, что мужчина пролетел около 60 метров и упал на Nissan X-Trail.

От удара машину искорежило, а сам мужчина при этом, выбравшись при помощи спасателей, самостоятельно проследовал в "скорую помощь". По дороге в больницу он пел медикам песни.