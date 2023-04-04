Мэрия Екатеринбурга представила план действий на случай войны и других ЧП

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, в котором приводится план действий в случае возникновения военного конфликта, теракта, а также природной и техногенной катастрофы.

В постановлении об организации и ведении гражданской обороны в уральской столице говорится о подготовке населения к гражданской обороне и мероприятиях, включающих в себя оповещение населения об опасностях, эвакуацию и предоставление средств коллективной и индивидуальной зашиты. В городе также намерены провести мероприятия по борьбе с пожарами, обеспечению световой маскировки и жизнеобеспечения пострадавших.

Помимо этого, в Екатеринбурге создадут 10 новых спасательных служб, среди которых будут ответственные за коммунально-техническое обеспечение, обеспечение связи, автотранспортное, автодорожное и техническое обеспечение, инженерное обеспечение, наблюдение и лабораторный контроль, продовольственное и вещевое обеспечение, обеспечение охраны общественного порядка, пожарной безопасности, защиты культурных ценностей и медицинское обеспечение (на базе министерства здравоохранения Свердловской области).

Напомним, что еще в начале декабря прошлого года в правительстве региона решили сократить количество бомбоубежищ. По словам генпрокурора Бориса Крылова, число укрытий в области превышает фактическую потребность в них, а потому в ближайшее время останется лишь часть из имеющихся, которые в дальнейшем отреставрируют.