В Калужской области над учебным центром Росгвардии замечен дрон

Над учебным центром Росгвардии в Калужской области местный житель случайно снял пролет, предположительно, промышленного дрона-разведчика. БПЛА был замечен днем 2 апреля, передает Telegram-канал Mash. Снятые кадры были переданы в правоохранительные органы, они начали проверку.

В конце марта в Госдуму был внесен законопроект, наделяющий силовиков правом пресекать движение любых беспилотников – летающих, наземных, водных, подземных – "в зоне своей ответственности". Об этом сообщил один из соавторов документа "единоросс" Александр Хинштейн.