FT: С Фридмана сняты два обвинения из трех

С российского миллиардера и предпринимателя Михаила Фридмана сняты два обвинения из трех, предъявленных ранее национальным агентством Великобритании по борьбе с преступностью.

"Национальное агентство по борьбе с преступностью прекратило расследование по двум из трех обвинений против находящегося под санкциями российского миллиардера", - приводит РИА Новости информацию газеты Financial Times.

Утверждается, что расследование было прекращено относительно подозрений в сговоре с целью обмана министерства внутренних дел, а также сговоре с целью лжесвидетельства. При этом расследование по подозрению в преступлениях, связанных с отмыванием денег, по-прежнему идет.