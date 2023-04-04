Контрактник-астраханец Данил Шейкх: патриотизм нужно доказывать не словом, а делом

После объявления частичной мобилизации в России, 23-летний Данил Шейкх, который на тот момент находился в Израиле, принял решение добровольно отправиться на СВО. «Патриотизм нужно доказывать не словом, а делом. Я не мог остаться в стороне, должен был внести свой вклад», – говорит Данил Шейкх.

В конце сентября молодой человек прибыл в Астрахань, чтобы увидеться с родственниками, а затем отправился в Чечню в Российский университет спецназа для прохождения подготовки.

Сейчас специализированный центр для изучения основ военной науки и боевой подготовки есть уже и в Астрахани. Он был открыт в конце прошлого года по поручению губернатора Игоря Бабушкина. Шестидневные курсы здесь проходят добровольцы, решившие участвовать в СВО.

Проявив себя как мужественный, подготовленный боец в зоне боевых действий, уже через месяц службы Данил стал заместителем командира отделения. «Плечом к плечу я воевал с жителями ДНР. Они очень ценят нашу помощь там, за ленточкой. Они – наши ребята», – отметил доброволец.

По словам Данила, больше всего он боялся, что родные останутся без поддержки. Однако в момент нахождения военнослужащего в зоне спецоперации пристальное внимание проблемам семьи уделяла администрация губернатора Астраханской области.

После окончания контракта боец принял решение вернуться на Родину в Астрахань. В настоящее время развивает свой бизнес: компьютерный клуб и шаурмичную. Признаётся, что всё заработанное отдаёт семье.