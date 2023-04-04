В Магнитогорске задержали мужчину, продавшего медали своего деда-ветерана

В Магнитогорске на железнодорожном вокзале задержали местного жителя, который продал медали. Возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Четыре медали мужчина продал за 1 тыс. рублей. Две из них были являются подлинными и относятся к категории государственных наград. Это медаль "Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." и "Медаль Жукова".

Медали принадлежи ли деду мужчины - ветерану Великой Отечественной войны, который скончался в 1994 году. Деньги с их продажи он планировал потратить на личные нужды.