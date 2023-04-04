04 Апреля 2023
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Фото: форум Утро

В Перми в мае возобновится строительство крематория, который не могут сдать уже 10 лет

Компания "Русразвитие" стала победителем аукциона на достройку крематория на кладбище Восточном в Перми, передает корреспондент Накануне.RU.

Цена вопроса составляет 472 млн руб. Работы начнутся уже в следующем месяце текущего года. Сдать объект должны до 31 января 2024 года.

В рамках первого этапа работ, подрядчик должен будет закончить строительство здания, смонтировать внутренние и наружные инженерные коммуникации и сети, установить кремационное оборудование.

Построить крематорий на кладбище "Восточном" власти города пытаются около 10 лет. При этом в разное время руководством города принимались противоположные решения: сначала намеревались построить ритуальный комплекс на средства бюджета, затем за счет инвестора. В 2013 году первую очередь крематория строило пермское ООО "Вектор", однако строительство его объектов так и не было завершено. Степень их готовности превышает 50%, в частности бытовой корпус готов на 94%, трансформаторная подстанция - на 95%.

В 2018 г. власти планировали заключить соглашение с инвестором "Торговый дом Пушкарский". Однако концессионер не предоставил банковскую гарантию в размере 10% от объема инвестиций, что являлось бы обеспечением исполнения обязательств в рамках концессионного соглашения. Добавим также, что ранее первый заместитель главы администрации Перми Виктор Агеев взял на себя ответственность за провал концессии по строительству крематория. Провал концессии и вынужденный уход в проработку бюджетного финансирования объекта он назвал "болезненным ударом".

Теги: крематорий, строительство, аукцион, Русразвитие



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Ранее 03.03.2023 16:03 Мск Администрация Перми объявила конкурс на достройку крематория на Восточном кладбище


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