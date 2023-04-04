На Урале суд не выпустил из колонии убийцу милиционера, который сидит с 2006 года

04 Апреля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ЧВК "Вагнер" контролирует территорию АЗОМа

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.ru

На Урале суд не выпустил из колонии убийцу милиционера, который сидит с 2006 года

На Среднем Урале суд отказался выпускать из колонии мужчину, который отбывает длительный срок за убийство сотрудника правоохранительных органов и разбой.
Читайте также:

Напомним, все случилось в уже далеком 2005 году: трое парней подкараулили прохожего на улице, ограбили его и избили. Затем молодые люди обнаружили в кармане своей жертвы удостоверение сотрудника милиции. Подумав, что избежать наказания им не удастся, преступники решили убить его. Для этого они вывезли стража порядка на 2 км Чусовского тракта, где нанесли ему более 20 ножевых ранений. В результате силовик скончался.

В начале 2006 года один из нападавших – Дмитрий Красиков – был приговорен судом к 21 году и 11 месяцам в исправительной колонии строгого режима. Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, недавно мужчина подал ходатайство о замене неотбытой части срока более мягким видом наказания. Однако в надзорном ведомстве выступили против, так как за решеткой уралец не отличался стабильным поведением, долго не хотел признавать вину и не принял должных мер для погашения морального и материального вреда родственникам убитого милиционера.

В свою очередь, администрация исправительной колонии №47 Каменска-Уральского посчитала целесообразной замену неотбытой части срока более мягким видом наказания. Однако Синарский районный суд согласился с мнением прокурора и в удовлетворении ходатайства отказал.

Как отметили в прокуратуре, таким образом, Красиков останется в местах лишения свободы.

Теги: милиционер, убийство, колония, суд



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 01.02.2006 14:16 Мск Суд определил меру наказания трем екатеринбуржцам, зарезавшим милиционера


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети