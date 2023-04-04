На Урале суд не выпустил из колонии убийцу милиционера, который сидит с 2006 года

На Среднем Урале суд отказался выпускать из колонии мужчину, который отбывает длительный срок за убийство сотрудника правоохранительных органов и разбой.

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Напомним, все случилось в уже далеком 2005 году: трое парней подкараулили прохожего на улице, ограбили его и избили. Затем молодые люди обнаружили в кармане своей жертвы удостоверение сотрудника милиции. Подумав, что избежать наказания им не удастся, преступники решили убить его. Для этого они вывезли стража порядка на 2 км Чусовского тракта, где нанесли ему более 20 ножевых ранений. В результате силовик скончался.

В начале 2006 года один из нападавших – Дмитрий Красиков – был приговорен судом к 21 году и 11 месяцам в исправительной колонии строгого режима. Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, недавно мужчина подал ходатайство о замене неотбытой части срока более мягким видом наказания. Однако в надзорном ведомстве выступили против, так как за решеткой уралец не отличался стабильным поведением, долго не хотел признавать вину и не принял должных мер для погашения морального и материального вреда родственникам убитого милиционера.

В свою очередь, администрация исправительной колонии №47 Каменска-Уральского посчитала целесообразной замену неотбытой части срока более мягким видом наказания. Однако Синарский районный суд согласился с мнением прокурора и в удовлетворении ходатайства отказал.

Как отметили в прокуратуре, таким образом, Красиков останется в местах лишения свободы.