В Москве суд заочно арестовал предполагаемого организатора диверсии в Брянской области Дениса Капустина

Басманный суд Москвы выдал ордер на арест Дениса Капустина (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который, предположительно, является организатором "Русского добровольческого корпуса", передает "Коммерсант". ФСБ считает, что РДК в марте устроил нападение на Брянскую область, в результате которого есть погибшие и пострадавшие.