04 Апреля 2023
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Общество Свердловская область Свердловская область
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В МЧС опровергли миф о пользе весеннего сжигания сухой травы

Сотрудники МЧС по Свердловской области предупредили граждан, что польза от весеннего сжигания сухой травы это миф. По словам спасателей, подобные действия несут опасность имуществу, здоровью и жизням людей из-за возможности распространения огня, и экологии.

"Пал травы создает угрозу перехода огня на жилые дома и постройки. Также сжигание сухой растительности несёт и экологические проблемы. Мы просим жителей региона быть внимательными!" - сообщает пресс-служба областного МЧС.

В качестве иллюстрации, эксперты более детально перечислили то, к чему могут привести необдуманные действия граждан при поджоге сухо растительности:

  • Зола не проникают в почву, оставаясь на поверхности или смываясь с дождем в реки и водоемы;
  • Огонь повреждает молодые побеги травы, уничтожает почки и семена растений;
  • Гибель полезных микроорганизмов, насекомых, червей, мелких млекопитающих, гнездовий и кладок птиц;
  • Преобразование травяных палов в торфяные и лесные пожары;
  • Уничтожение молодой древесной поросли;
  • Загрязнение воздуха углеводородами, золой, углекислым и угарным газами;
  • Почва истощается, сгорает органическое вещество, образующееся из отмерших растений.

Напомним, что вчера днем около 15.40 возле микрорайона Солнечный на улице Ротная загорелась сухая трава. Огонь распространился на 7 га, запах гари дошел и до Екатеринбурга. Увидеть столбы дыма также можно было с разных точек города. Спустя час сотрудники МЧС смогли остановить распространение огня, который уже через 10 и 40 метров мог перекинуться на жилые дома. Однако локализовать пожар удалось только спустя два часа.

Теги: МЧС, сухая трава, миф



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