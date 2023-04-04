В МЧС опровергли миф о пользе весеннего сжигания сухой травы

Сотрудники МЧС по Свердловской области предупредили граждан, что польза от весеннего сжигания сухой травы это миф. По словам спасателей, подобные действия несут опасность имуществу, здоровью и жизням людей из-за возможности распространения огня, и экологии.

"Пал травы создает угрозу перехода огня на жилые дома и постройки. Также сжигание сухой растительности несёт и экологические проблемы. Мы просим жителей региона быть внимательными!" - сообщает пресс-служба областного МЧС.

В качестве иллюстрации, эксперты более детально перечислили то, к чему могут привести необдуманные действия граждан при поджоге сухо растительности:

Зола не проникают в почву, оставаясь на поверхности или смываясь с дождем в реки и водоемы;

Огонь повреждает молодые побеги травы, уничтожает почки и семена растений;

Гибель полезных микроорганизмов, насекомых, червей, мелких млекопитающих, гнездовий и кладок птиц;

Преобразование травяных палов в торфяные и лесные пожары;

Уничтожение молодой древесной поросли;

Загрязнение воздуха углеводородами, золой, углекислым и угарным газами;

Почва истощается, сгорает органическое вещество, образующееся из отмерших растений.

Напомним, что вчера днем около 15.40 возле микрорайона Солнечный на улице Ротная загорелась сухая трава. Огонь распространился на 7 га, запах гари дошел и до Екатеринбурга. Увидеть столбы дыма также можно было с разных точек города. Спустя час сотрудники МЧС смогли остановить распространение огня, который уже через 10 и 40 метров мог перекинуться на жилые дома. Однако локализовать пожар удалось только спустя два часа.