04 Апреля 2023
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Общество В России
Фото: nakanune.ru

В Совфеде предложили отправлять в колонию за треш-стримы с несовершеннолетними

Сенатор Совета Федерации, глава комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков предложил наказывать сроком в колонии за проведение треш-стримов с участием несовершеннолетних. По мнению политика, адекватной мерой наказания могут стать два года лишения свободы.
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"Я считаю, что это справедливое наказание – штраф до 1 млн руб., а за привлечение к участию в треш-стримах несовершеннолетних – штраф до 2 млн руб. или лишение свободы сроком до двух лет", - сказал ТАСС Пушков, уточнив, что речь идет о распространении из корыстных либо хулиганских побуждений в интернете фото и видео с изображением незаконных деяний, совершенных с особой жестокостью.

Предложение обсудят сегодня на совещании в Госдуме по регулированию треш-стриминга в России, его проводит думский комитет по молодежной политике. По словам Пушкова, действующие законодательные ограничения "не закрывают возможность для преступлений, совершаемых с помощью интернета и ради получения доходов".

Теги: Алексей Пушков, треш-стрим, уголовное дело



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