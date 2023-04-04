04 Апреля 2023
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Экономика Астраханская область
Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Новейший танкер-химовоз построили в Астраханской области

На производственной площадке «Лотос» Южного центра судостроения и судоремонта состоялась церемония подписания приёмопередаточного акта танкера-химовоза «Волготранс – 2501». Участие в ней принял статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов. В ближайшее время судно выйдет в рейс.

подписание соглашения(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

"Волготранс - 2501" имеет шесть грузовых танков, которые могут одновременно перевозить нефтепродукты, растительные масла и химические грузы. Танкер обладает повышенным классом экологической безопасности и автоматизации. На сегодняшний день на заводе «Лотос» строится еще одно судно данного проекта. Длина танкера почти 140 метров, ширина более 16 метров, осадка – около 4 метров, скорость хода около 20 километров в час.

танкер-химовоз, морское судно, морские перевозки, порт(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Как сообщил статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, сейчас на предприятии закладываются еще четыре новых сухогруза -контейнеровоза с повышенной вместительностью.Со слов вице-губернатора - председателя правительства Астраханской области Олега Князева, судостроение в регионе является одной из основ социально-экономического развития области.

танкер-химовоз, судно, экипаж(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

«Строительство таких танкеров показывает нашим соседям – странам каспийской пятерки, что Астраханская область способна изготавливать и спускать на воду современные суда», - считает Олег Князев.

виктор евтухов, олег князев(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Теги: судостроение, танкер-химовоз, нефтепродукты, сухогруз



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