В России начали испытывать боевые машины на платформе "Бумеранг"

Начались государственные испытания новых колесных боевых машин, созданных на платформе "Бумеранг".

"На одном из военных полигонов начались государственные испытания колесных боевых машин на платформе "Бумеранг" – бронетранспортеров К-16 и боевых машин пехоты К-17", - сообщил РИА Новости информированный источник.

Речь идет о нескольких единицах боевой техники, состоятся разнообразные стрельбовые, ходовые и прочие испытания, которые, по планам, должны завершиться в конце года. В результате боевые машины "Бумеранг" должны получить литеру "О1", разрешающую начать их серийное производство.

По задумке разработчиков, унифицированная колесная боевая платформа "Бумеранг" позволяет создавать на своей базе машины различного назначения. Помимо боевых машин пехоты (БМП) и бронетранспортеров (БТР) это командно-штабная машина, бронированная медицинская машина, машина огневой поддержки, машина РХБЗ и так далее. Платформа отличается многослойным бронированием и усиленной противоминной защитой.