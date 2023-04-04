04 Апреля 2023
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Фото: Накануне.ru

Жители Екатеринбурга рассказали, сколько денег в месяц им надо для счастья

Жителям Екатеринбурга для счастья нужно около 200 тысяч рублей в месяц. Таковы результаты исследования сервиса SuperJob.
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Опрос проводился с 1 по 31 марта 2023 года. В нем приняли участие более 20 тысяч представителей экономически активного населения из всех округов России, в том числе из Екатеринбурга. Как говорится в результатах исследования (есть в распоряжении Накануне.RU), в столице Урала в месяц для счастья нужно 195 тысяч рублей. В октябре 2022 года эта сумма равнялась 200 тысячам рублей, а пять лет назад, в 2018 году, составляла 173 тысячи рублей.

На первом месте по ожиданиям Москва, здесь людям для счастья нужно 260 тысяч рублей в месяц (+4% к октябрю прошлого года). На втором идет Санкт-Петербург – 230 тысяч рублей (+17%). Третью строчку занимает Владивосток, где денежный эквивалент счастья составляет 220 тысяч рублей в месяц (+10% с октября прошлого года).

Также в топ-5 входят Ростов-на-Дону (210 тысяч рублей, +2%) и Хабаровск (205 тысяч рублей, +5%).

Напомним, ранее другой опрос показал, что почти половина жителей Екатеринбурга согласна работать за "черную" или "серую" зарплату.

Теги: деньги, счастье, опрос, Екатеринбург



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