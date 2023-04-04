После взрыва в петербургском кафе за помощью обратились 40 человек – Минздрав

После взрыва в кафе на Васильевском острове в Санкт-Петербурге за медицинской помощью обратились 40 человек, в том числе трое несовершеннолетних, передает РИА Новости со ссылкой на Минздрав России. В больницах сейчас остаются 25 человек, их состояние не уточняется.

Ранее следственные органы переквалифицировали уголовное дело о взрыве в кафе "Патриот" с "Убийства" на "Теракт". В результате покушения погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин). Силовики задержали девушку, которая, по их предположению, может быть причастна к покушению. Следствие считает, что Дарья Трепова за несколько секунд до взрыва передала Татарскому статуэтку, начиненную взрывчаткой.