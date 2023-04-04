Опасный полигон под Белоярским, где сжигают медотходы, не прошел проверку прокуратуры

Мусорный полигон под Белоярским, об опасности которого на протяжение нескольких недель предупреждали автомобильные баннеры активистов, был введен в эксплуатацию с нарушениями. К такому заключению пришла прокуратура Белоярского района, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского РЭО. Как выяснилось, разрешение на строительство полигона, где сейчас сжигают медицинские отходы, было выдано без государственной экспертизы проектной документации.

"Чтобы ускорить процесс рассмотрения, направили обращение через Центр объединения гражданских инициатив "Единые", с которым недавно подписали соглашение о сотрудничестве. Коллеги нам действительно помогли, и мы оперативно получили ответ от прокуратуры. Уверен, что с поддержкой центра "Единые" мы сможем привлечь внимание ещё ко многим экологическим проблемам", – пояснил председатель Свердловского РЭО Алексей Вихарев.

Согласно материалам проверки прокуратуры, в 2015 году администрация Белоярского городского округа дала разрешение ООО "УМПО" на строительство полигона в 2,7 км от пос. Белоярский. Пакет документов одобрили, несмотря на то, что государственная экспертиза проектной документации не была проведена и в администрацию не предоставлялась, что противоречит ч. 3.4 ст. 49 Градостроительного кодекса РФ. Через два года объект ввели в эксплуатацию. Аналогичное нарушение администрацией Белоярского городского округа было допущено при выдаче ООО "УМПО" разрешения на строительство второй карты полигона ТБО.

По данному факту в адрес главы городского округа прокуратура внесла представление. О результатах активисты РЭО пообещали сообщить позднее. Помимо этого, материалы надзорных мероприятий были направлены в МО МВД России "Заречный" для организации процессуальной проверки.

Напомним, бить тревогу активисты Свердловского РЭО начали еще в 2021 году, когда зафиксировали случаи сжигания на открытом полигоне медицинских отходов повышенного класса опасности без использования спецустановки. В то же время экологи выявили и подтвердили действия ООО "УМПО", которое сортировало и хранило медицинские отходы ООО "Энерго" в пос. Большой Исток перед тем, как вывезти на полигон. Однако многочисленные проверки и предписания никак не повлияли на работу полигона.