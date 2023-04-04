04 Апреля 2023
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: vk.com/volikovskaia_io

"Кандидат в народные мэры" Нижневартовска ушла с поста замглавы города

Заместитель главы Нижневартовска – директор департамента по социальной политике мэрии Ирина Воликовская, предположительно, уходит в отставку, передает корреспондент Накануне.RU.

На своей странице в социальной сети "ВКонтакте" Воликовкая опубликовала неоднозначный пост. В нем она не пишет, что уходит, но благодарит коллег за совместную работу, перечисляет достижения своей команды.

В частности, она отметила строительство центра боевых искусств и лыжно-биатлонного комплекса, открытие трех новых многофункциональных спортивных площадок, двух модельных библиотек, обновление оборудования и музыкальных инструментов во всех школах искусств. Кроме того, Нижневартовск стал лидером по реализации проекта "Пушкинская карта", нацпроектов в социальной сфере.

Особой благодарности удостоился бывший глава города Василий Тихонов.

Ирина Воликовская(2023)|Фото: vk.com/volikovskaia_io

"Отдельные слова благодарности Василию Владимировичу Тихонову, который когда-то поверил в меня, пригласил в свою команду, поддерживал и вдохновлял нас! Какое счастье, что у меня был этот незабываемый опыт, надежные люди рядом, невероятные цели, которые мы превратили в реализованные проекты!" - пишет Воликовская.

По данным источников, Воликовская ушла в отпуск, за которым последует увольнение. В пресс-службе администрации города информацию об отпуске подтвердили, а об увольнении пока не подтверждают.

"На данный момент Ирина Олеговна находится в отпуске, информации о кадровых изменениях нет", - сообщили в пресс-службе.

Примечательно, что Ирина Воликовская была включена в список "кандидатов в народные мэры" города. Его составляют инициативные жители Нижневартовска, добивающиеся отставки действующего главы Дмитрия Кощенко.

Теги: Ирина Воликовская, отставка



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