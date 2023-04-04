04 Апреля 2023
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Политика В России
Фото:Накануне.RU

МИД рассмотрит предложение Москалькововой выдавать российские паспорта за границей

Министерство иностранных дел России изучит инициативу омбудсмена Татьяны Москальковой, которая предложила выдавать соотечественникам паспорта гражданина РФ за границей – в посольствах и консульствах.

Уполномоченный по правам человека в России напомнила, что сейчас постоянно проживающим за рубежом приходится ехать в РФ для оформления паспорта.

"Ведется проработка данного вопроса в межведомственном формате с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти", - цитирует РИА Новости представителя МИД. В ведомстве не уточнили, когда можно ждать решения по этому вопросу.

Теги: татьяна москалькова, паспорт, оформление, гражданство, мид



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