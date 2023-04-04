Володин упрекнул Запад в "создании в центре Европы террористического государства"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя смерть военкора Владлена Татарского (Максим Фомин), предположил, что поддержка Вашингтоном и Брюсселем киевской власти привела к созданию в центре Европы террористического государства.

"Киевский режим пытается запугать и уничтожить тех, кто говорит правду. Кровь погибших и раненых – на руках Байдена, Макрона, Шольца и других глав государств, поддерживающих режим Зеленского", - написал Володин в своем telegram-канале.

Напомним, Татарский погиб 2 апреля в Санкт-Петербурге. Уголовное дело о его смерти переквалифицировали с "Убийства" на "Теракт". Президент Владимир Путин наградил военкора орденом Мужества (посмертно).